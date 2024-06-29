Lamine Yamal'a 250 milyon euroluk dev teklif!

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'nın genç yıldızına dev bir transfer teklifi geldi.



Mundo Deportivo'nun haberine göre; PSG, Lamine Yamal için Barcelona'ya 250 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.



BARCELONA'NIN KARARI KESİN



Katalan devi, ekonomik sıkıntılar çekmesine rağmen genç yıldızı kesinlikle satmayı düşünmüyor.



Barcelona Başkanı Laporta, geçtiğimiz Mart ayında 200 milyon euroluk teklifin reddedildiğini açıklamıştı.



FRANSIZ DEVİNE İLETİLDİ



Dev teklife rağmen Katalanlar, oyuncunun kesinlikle satılık olmadığını Fransız devine bildirdiği ifade edildi.



PSG daha önce Barcelona'dan 222 milyon euroya Neymar'ı transfer etmişti. Barcelona, Yamal'ın serbest kalma maddesini 1 milyar euro olarak belirledi.





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