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LaMelo, 1 numaralı formayı giymek istiyor!

Charlotte Hornets point guardı LaMelo Ball, 2 numara yerine 1 numaralı formayı giymek istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets point guardı LaMelo Ball, 2 numara yerine 1 numaralı formayı giymek istediğini söyledi.

LaMelo, NBA'i forma numarasını değiştirmesine izin vermesi için zorlasa da, henüz başarılı olamadı:

"1 numara benmişim gibi hissediyorum. Ve ben sahada kendim gibi olmak istiyorum. 2 numarayla oynamak doğru gelmiyor. Geçen yıl sıkıntı yoktu, çünkü ağabeyim (Lonzo) için 2 numara giyeceğimi söylemiştim. Yine de doğru gelmiyor."

Hornets'ın yükselen yıldızı, lige geçtiğimiz yıl şu anda giydiği 2 numaradan, tercih ettiği 1 numaraya geçmesine izin verecek bir numara değişikliği talebini göndermek için son tarihi kaçırmıştı. Geçtiğimiz yıl 1 numarayı, Malik Monk giyiyordu.


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