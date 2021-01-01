LaMelo, 1 numaralı formayı giymek istiyor!

Charlotte Hornets point guardı LaMelo Ball, 2 numara yerine 1 numaralı formayı giymek istediğini söyledi.



LaMelo, NBA'i forma numarasını değiştirmesine izin vermesi için zorlasa da, henüz başarılı olamadı:



"1 numara benmişim gibi hissediyorum. Ve ben sahada kendim gibi olmak istiyorum. 2 numarayla oynamak doğru gelmiyor. Geçen yıl sıkıntı yoktu, çünkü ağabeyim (Lonzo) için 2 numara giyeceğimi söylemiştim. Yine de doğru gelmiyor."



Hornets'ın yükselen yıldızı, lige geçtiğimiz yıl şu anda giydiği 2 numaradan, tercih ettiği 1 numaraya geçmesine izin verecek bir numara değişikliği talebini göndermek için son tarihi kaçırmıştı. Geçtiğimiz yıl 1 numarayı, Malik Monk giyiyordu.



