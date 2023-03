Lale Orta: 'Kimseye baskı yapmadım'

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.



Orta, Galatasaray - Kasımpaşa maçında yaşanan Donk - Zaniolo pozisyonunda yayıncı kuruluşa baskı yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.



İŞTE LALE ORTA'NIN AÇIKLAMALARI



"Öncelikle ben kamuoyunu bu kadar meşgul ettiğim için özür diliyorum. Gündemin en önüne oturmak hiç istemedim. Bu konuyu duyunca Bükreş'teydim."



"Ben bir görevi kabul etmeden evvel enine boyuna çok düşünürüm. Başarılı olacağıma inanıyorum. Bu nedenle göreve geldim. Çok zor bir görev. Zor bir zaman ama başarılı olmak için bütün ekibimle beraber çok çalışıyoruz. Biz adaleti, şeffaflığı getirmek istiyoruz. Kafalarda soru işareti bırakmak istemiyoruz. Çok netiz"



"Hiçbir şekilde, hiç kimseye ben kimseye baskı yapmadım. Yapımda yok bu zaten. İletişimden yanayım, neden böyle bir konu ortaya çıktı bilmiyorum."



"Donk'un pozisyonunda kesinlikle sarı kart, kırmızı kart meselesi değildi. Bunun ötesinde bir şeydi. Sorun şuydu, televizyonda pozisyonu seyrettiğimde kırmızı kart olarak olması gerektiği söylendi. Ben tabii ki, hakemlerinden böyle bir şeyin olmadığını, ayağa temas olmadığını öğrendim. Gösterilen görüntü, uzak bir kameradan. Tamamen basıp basmadığı anlaşılmıyor ama anlatılan şey sanki basılmış gibi yorumlanıyordu. Böyle bir şeyin farklı bir görüntüsünü fark ettiğimde gerçeğin bilinmesini istedim. Bunun dışında asla ve asla bir manipülasyonum söz konusu olamaz. Tamamen bir pozisyonu siz daha detaylı gösterilsin ve herkes anlasın ki orada bir kırmızı kart yok. Sadece gösterilmeyen o açıyı, o pozisyonu daha iyi anlatan açının verilmesinin gerekliliği düşündüm. Hiçbir programa, bir baskı asla ve asla yapmadım. Ne bana yakışır, ne akademisyenliğime yakışır. Adaleti savunan bir insanım. Görülmeyen başka bir pozisyon olursa başka bir maçta yine aynı şekilde davranacağım"



"Bu bir takıma yönelik bir şey olamaz. Bütün hakemlerimizi takip ediyoruz. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig... Maç izleme ekibimiz var. Önemli pozisyonların hepsini kesip gönderiyor. Bunların hepsi analiz ediliyor. Zaten beIN Sporst'tan gelen görüntüler bunlar. Görüntüler oradan geliyor bize. Ben her hafta ofisimde detaylarıyla inceleyip, gözlemcilerden gelen raporları değerlendirerek o şekilde yeni haftaya başlıyoruz. Bu şekilde de özellikle bir sorun varsa, dinlenilmesi gereken bir şey varsa VAR Merkezi'ne gidiyorum. Bu benim yetkimde zaten. Dinlemem gereken pozisyonları dinliyorum ve net alıyorum."



"Hiçbir takıma ne yakınız, ne uzağız. Herkese eşit mesafede yaklaşıyoruz. Benim için en önemli şey, adalettir, dürüstlüktür, şeffaflıktır. Yıllarımı bu işi vermiş birisi olarak adaletli bir yönetim sergileyeceğime söz verdim. Her zaman bu yeminimin arkasındayım"



"Algoritmaya yenilik getirdik. Dünyada ve Avrupa'da yeni başlayan bizden başlayan bir uygulama, belki örnek olacağız. Birçok kriter ekledik. Örneğin belli hafta ceza alan hakemler, bir alt klasmandan başlayacaklar maç yönetmeye. Alt klasmandan önemli maçlara üst klasmandan hakem görevlendirilmesi gibi. Geldiğimizden beri bununla ilgili birçok ekleme yaptırdık algoritmaya.



"Ben başarılı olmaya geldim. Yalnızca 4 ay için değil. Seçildikten sonra da federasyona yine hakemlere hizmet etmek istiyorum. Hakemlerimiz son 3 haftada birkaç maç dışında çok başarılıydı. Yine olacaklar. Daha fazla emek verdiklerini görüyorum ben. Ben kendim için en ufak bir şey beklemiyorum. Konfor alanını terk etti dediler, gerçekten terk ettim, hakemlere bir şeyler verebileceğime inandığım için geldim"



"Bütün görüntüler her yerde benim kullanımımda. MHK Başkanı'nın bir pozisyona nereden ulaştığının önemi yoktur. Bunu her yerden isteme ve alma hakkım var. Böyle bir engel olan bir şey yok. İstediğim pozisyonu her yerden isteyip telefonuma getirtme hakkım var. Pozisyonlara erişimle ilgili hiçbir şey yok. MHK Başkanı olarak bütün pozisyonlara ulaşabiliyorum. VAR'dan da pozisyon çıkartabiliyorum. VAR merkezinden zaten sorumluyuz. İstediğim görüntüyü oradan çıkarabilirim. Yasal olmayan bir şey yapılmış, böyle bir şey kesinlikle yok. MHK Başkanı, kurumun en üst seviyedeki insandır. Bütün olaylardan sorumludur. Yetkisi ve sorumluluğu vardır. Bütün her şeyi değerlendirme, inceleme, pozisyonlara bakma hakkına sahipsinizdir. VAR'dan istediğim pozisyonu çıkarabilirim, buna engel bir şey yok. Eğer açıklanması gereken bir şey varsa, bu mutlaka açıklanacaktır. Her kulübün geri bildirimleri var. Bize pozisyonları soruyorlar. Bunlara da geri bildirimlerde bulunuyoruz. Objektifliğimiz, adaletimiz, şeffaflığımız devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."



"Hakemlik kurumunun huzur ve güven ortamına ihtiyacı olduğunu söyledim. Bu yılın hak edenin şampiyon olacağı ve hakemlerin etkisinin olmayacağı başarılı bir performansla bitmesini istiyorum"





