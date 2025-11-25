Los Angeles Lakers, G League'deki başarılı performansının ardından iki yönlü sözleşme verilen Drew Timme için kadroda yer açmak amacıyla pivot Christian Koloko'yu serbest bırakıyor.Haber, ESPN'den Shams Charania tarafından duyuruldu.Timme, South Bay Lakers formasıyla G League'de gösterdiği dikkat çekici performans — 25.5 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist ortalamaları — sonrası Lakers ile iki yönlü kontrat imzaladı. 25 yaşındaki uzun, geçen sezonu Brooklyn Nets'te tamamlamış, ardından G League'e geçmişti.Lakers'ın Timme için Koloko veya Chris Manon'dan birini göndermesi bekleniyordu. Karar Koloko'dan yana kullanıldı.Üçüncü NBA sezonunda olan Koloko, bu yıl yalnızca iki kısa çöp zamanında süre aldı ve skor üretemedi.2.11 metre boyundaki 102 kiloluk pivot, 2024–25 sezonunda Lakers ile 37 maçta görev yapmış, 9.2 dakika ortalama ile 2.4 sayı ve 2.5 ribaunt üretmişti.İlk iki NBA sezonunda Los Angeles Lakers ve Toronto Raptors formalarıyla toplam 95 maça çıkan Koloko, 19 kez ilk beş başlamış, kariyerinde maç başına 2.9 sayı ve 2.8 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.2022 NBA Draftı'nda Toronto tarafından 33. sıradan seçilen Koloko, 2017'de Kamerun'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmış, 2019–2022 yılları arasında Arizona Üniversitesi'nde üç sezon oynamıştı.