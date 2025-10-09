09 Ekim
Lakers taraftarı, LeBron'a dava açtı!: "Paramı geri istiyorum!"

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, "İkinci Karar" adlı duyurusunun emeklilik açıklaması değil, bir içki markasının reklamı çıkması üzerine, bir taraftar tarafından 865,66 dolar tazminat talebiyle mahkemeye verildi.

09 Ekim 2025 12:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lakers taraftarı, LeBron'a dava açtı!: 'Paramı geri istiyorum!'
Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, "İkinci Karar" adlı duyurusunun emeklilik açıklaması değil, bir içki markasının reklamı çıkması üzerine, bir taraftar tarafından 865,66 dolar tazminat talebiyle mahkemeye verildi.

40 yaşındaki süper yıldızın "The Second Decision" olarak tanıttığı büyük duyurunun aslında Hennessy reklamı olduğunun ortaya çıkması, beklenmedik sonuçlara yol açtı.

TMZ Sports'un haberine göre, 29 yaşındaki Andrew Garcia isimli Los Angeles Lakers taraftarı, küçük davalar mahkemesinde LeBron'a karşı dava açtı. Garcia, oyuncunun kendisini kandırdığını belirterek 865,66 dolarlık tazminat talep ediyor.


Garcia, 31 Mart 2026'daki Lakers maçına, James'in emekliliğini açıklayacağını düşünerek kişi başı 432,83 dolar ödeyerek iki bilet satın aldığını söyledi.

Ancak LeBron'un açıklamasının aslında bir reklam kampanyası olduğu anlaşılınca biletlerin değeri düştü.
"Eğer emekli olmayacağını bilseydim, biletleri almazdım. Bu kadar basit," diyen taraftar, James'i "dolandırıcılık, aldatma ve yanlış beyan"la suçluyor ve parasının iadesini istiyor.

LeBron, duyuru öncesinde büyük beklenti yaratmış, "Tüm kararların kararı"nı 7 Ekim saat 12.00'de açıklayacağını söylemişti. Bu açıklama, 2010'da Cleveland'dan Miami'ye gidişini duyurduğu meşhur televizyon yayınına açık bir göndermeydi.

Ancak o an geldiğinde konunun basketbolla ilgisi olmadığı anlaşıldı. Hennessy, sosyal medya üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Karar verildi. 23. yıla kadeh kaldıralım."

