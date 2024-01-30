Los Angeles Lakers'ın, Austin Reaves'i yalnızca karşılığında "gerçek bir All-Star" alması halinde takas etmeye istekli olacağı iddia edildi.



The Athletic'ten James L. Edwards III ve Jovan Buha, yakın zamanda Lakers'ın Detroit Pistons ile olası takasını tartıştı.



Varsayımsal anlaşmada Lakers'ın Bojan Bogdanovic ve Alec Burks karşılığında Reaves'i, Rui Hachimura'yı, Max Christie'yi ve 2029'daki ilk tur draft hakkını Detroit'e gönderebileceği öne sürüldü.



Buha, bu takasın gerçekleşme ihtimalini şu ifadelerle değerlendirdi:



"Lakers bu anlaşmayı anında reddeder. Reaves'i takas etmek istemiyorlar. Bunun istisnası, Lauri Markannen gibi bir ismin takas piyasasında bu türden muhtemel olarak mevcut tek oyuncu olacağı, gerçek bir All-Star'ın bulunduğu bir anlaşma olabilir (ve dürüst olmak gerekirse Lakers için gerçekçi olmayan bir seçenek)."



Reaves, 2023-24 normal sezonunda Lakers'ın üçüncü hücum opsiyonu olarak, şu ana dek maç başına 15,1 sayı, 4,1 ribaund ve 5,2 asist ortalamaları yakaladı.



