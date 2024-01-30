"Lakers, Reaves'i yalnızca 'gerçek bir All-Star' karşılığında takaslar" iddiası

Los Angeles Lakers'ın, Austin Reaves'i yalnızca karşılığında "gerçek bir All-Star" alması halinde takas etmeye istekli olacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
'Lakers, Reaves'i yalnızca 'gerçek bir All-Star' karşılığında takaslar' iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2024 14:07
Son güncelleme 30 Ocak 2024 14:08
Los Angeles Lakers'ın, Austin Reaves'i yalnızca karşılığında "gerçek bir All-Star" alması halinde takas etmeye istekli olacağı iddia edildi.

The Athletic'ten James L. Edwards III ve Jovan Buha, yakın zamanda Lakers'ın Detroit Pistons ile olası takasını tartıştı.

Varsayımsal anlaşmada Lakers'ın Bojan Bogdanovic ve Alec Burks karşılığında Reaves'i, Rui Hachimura'yı, Max Christie'yi ve 2029'daki ilk tur draft hakkını Detroit'e gönderebileceği öne sürüldü.

Buha, bu takasın gerçekleşme ihtimalini şu ifadelerle değerlendirdi:

"Lakers bu anlaşmayı anında reddeder. Reaves'i takas etmek istemiyorlar. Bunun istisnası, Lauri Markannen gibi bir ismin takas piyasasında bu türden muhtemel olarak mevcut tek oyuncu olacağı, gerçek bir All-Star'ın bulunduğu bir anlaşma olabilir (ve dürüst olmak gerekirse Lakers için gerçekçi olmayan bir seçenek)."

Reaves, 2023-24 normal sezonunda Lakers'ın üçüncü hücum opsiyonu olarak, şu ana dek maç başına 15,1 sayı, 4,1 ribaund ve 5,2 asist ortalamaları yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery