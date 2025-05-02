Los Angeles Lakers başantrenörü JJ Redick, Minnesota Timberwolves'a karşı ilk turda yaşanan elenişin ardından gözünü hemen önümüzdeki sezona dikti. Redick'e göre, Lakers'ın önceliği "şampiyonluk formuna" girmek olmalı.



"Sezon dışında yapılması gereken çalışmalarla başlayacağız. Şampiyonluk için gerekli forma ulaşmamız şart," diyen Redick, Perşembe günü genel menajer Rob Pelinka ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuştu:



"Kadro olarak almamız gereken çok yol var," diyen Redick, "Elbette çok iyi formda olan oyuncular vardı ama daha iyi durumda olması gerekenler de vardı. Düşündüğüm ilk şey bu: Şampiyonluk formuna girmeliyiz." ifadelerini kullandı.



Redick, isim vermekten kaçınsa da, Luka Doncic'in kondisyonuna yeterince dikkat etmediği ve bu yüzden Dallas Mavericks'in genç yıldızını Anthony Davis karşılığında takasladığı iddiaları dikkat çekmişti.



Her ne kadar Redick bu sözlerini Doncic'e doğrudan ithafen söylemese de, iki ismin Dallas'ta kısa süreli takım arkadaşı olduğu ve yakın bir ilişkileri bulunduğu biliniyor. Doncic de, Lakers elendikten sonra Redick'e övgüler yağdırdı: "Harika bir koç. Avrupa'daymışım gibi hissettirdi. Onunla çalışmak muhteşemdi."



Redick, Lakers'ın özellikle son çeyreklerde yaşadığı düşüşün arkasında kondisyon sorunlarının yattığını düşündüğünü ima etti. Minnesota, serideki beş maçın son çeyreklerinde Lakers'ı toplamda 127-85 mağlup etti ve son üç maçı arka arkaya kazandı.



Lakers, Doncic ile ilk tam sezonlarına hazırlanmak için beklenenden daha fazla zamana sahip olacak. Pelinka, LeBron James'in de en az bir sezon daha takımda kalmasını beklediklerini söyledi. LeBron ise 23. sezonuna devam edip etmeyeceğini henüz kararlaştırmadığını ifade etmişti.



