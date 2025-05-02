Lakers koçu Redick: "Şampiyonluk formuna girmemiz şart"

Los Angeles Lakers başantrenörü JJ Redick, Minnesota Timberwolves'a karşı ilk turda yaşanan elenişin ardından gözünü hemen önümüzdeki sezona dikti. Redick'e göre, Lakers'ın önceliği "şampiyonluk formuna" girmek olmalı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Youtube
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lakers koçu Redick: 'Şampiyonluk formuna girmemiz şart'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2025 13:27
Los Angeles Lakers başantrenörü JJ Redick, Minnesota Timberwolves'a karşı ilk turda yaşanan elenişin ardından gözünü hemen önümüzdeki sezona dikti. Redick'e göre, Lakers'ın önceliği "şampiyonluk formuna" girmek olmalı.

"Sezon dışında yapılması gereken çalışmalarla başlayacağız. Şampiyonluk için gerekli forma ulaşmamız şart," diyen Redick, Perşembe günü genel menajer Rob Pelinka ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuştu:

"Kadro olarak almamız gereken çok yol var," diyen Redick, "Elbette çok iyi formda olan oyuncular vardı ama daha iyi durumda olması gerekenler de vardı. Düşündüğüm ilk şey bu: Şampiyonluk formuna girmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Redick, isim vermekten kaçınsa da, Luka Doncic'in kondisyonuna yeterince dikkat etmediği ve bu yüzden Dallas Mavericks'in genç yıldızını Anthony Davis karşılığında takasladığı iddiaları dikkat çekmişti.

Her ne kadar Redick bu sözlerini Doncic'e doğrudan ithafen söylemese de, iki ismin Dallas'ta kısa süreli takım arkadaşı olduğu ve yakın bir ilişkileri bulunduğu biliniyor. Doncic de, Lakers elendikten sonra Redick'e övgüler yağdırdı: "Harika bir koç. Avrupa'daymışım gibi hissettirdi. Onunla çalışmak muhteşemdi."

Redick, Lakers'ın özellikle son çeyreklerde yaşadığı düşüşün arkasında kondisyon sorunlarının yattığını düşündüğünü ima etti. Minnesota, serideki beş maçın son çeyreklerinde Lakers'ı toplamda 127-85 mağlup etti ve son üç maçı arka arkaya kazandı.

Lakers, Doncic ile ilk tam sezonlarına hazırlanmak için beklenenden daha fazla zamana sahip olacak. Pelinka, LeBron James'in de en az bir sezon daha takımda kalmasını beklediklerini söyledi. LeBron ise 23. sezonuna devam edip etmeyeceğini henüz kararlaştırmadığını ifade etmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.