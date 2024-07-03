Los Angeles Lakers guardı Bronny James'in Lakers ile çok yıllık bir anlaşma imzaladığı bildirildi.



Lakers, 2024 NBA Draftı'nda 55. sırada seçtiği Bronny'nin çaylak kontratını garantili hale getirerek, 19 yaşındaki oyuncunun gelişimine olan inancını gösterdi.



The Athletic'ten Shams Charania, James'in Lakers'la çok yıllı ve garantili bir anlaşma imzalayacağını duyurdu.



NBA kuralları, yalnızca Draft'ın ilk turunda seçilen oyuncuların çaylak maaş kontratlarında tamamen garantili anlaşmalar almasını zorunlu kılıyor.



İkinci tur seçimlerinde maaş gereksinimleri bulunmasa da, oyuncuların genellikle ligin minimum seviyesi civarında veya ana takımla karşılaştırıldığında G League'de zamana bağlı olarak farklı maaşlar ödeyen iki yönlü bir sözleşmeye imza attıkları biliniyor.



The Athletic'ten John Hollinger, Lakers'ın, minimum çaylak kontratla oynayan bir oyuncuya kadrolarında yer vererek, ilk apronun altında yaklaşık 1 milyon dolarlık alan kazanacağını da sözlerine ekledi.





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