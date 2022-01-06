L'Equipe'ten Burak Yılmaz'a büyük onur!

Fransızlar'ın ünlü spor gazetesi L'Equipe, 2021 yılında Fransız futboluna en çok etki eden 30 ismi açıkladı.
Lille ile Fransa şampiyonu olan Burak Yılmaz, listede kendisine 11. sırada yer buldu.
İşte L'Equipe'in Fransız futboluna en çok etki eden 30 ismi:
1. Kylian Mbappe
2. Karim Benzema
3. Lionel Messi
4. Christophe Galtier
5. Didier Deschamps
6. Franck Haise
7. Dimitri Payet
8. Neymar
9. Antoine Griezmann
10. Kadidiatou Diani
11. Burak Yılmaz
12. Nasser al-Khelaïfi
13. Zinedine Zidane
14. Paul Pogba
15. Bruno Genesio
16. Vincent Labrune
17. Jorge Sampaoli
18. Stephanie Frappart
19. Peter Bosz
20. Hugo Lloris
21. Noel Le Graet
22. Lucas Paqueta
23. Thierry Henry
24. Pablo Longoria
25. Mino Raiola
26. Jean-Michel Aulas
27. Dimitri Rybolovlev
28. Habib Beye
29. Corinne Diacre
30. Sebastien Deneux
Lille ile Fransa şampiyonu olan Burak Yılmaz, listede kendisine 11. sırada yer buldu.
İşte L'Equipe'in Fransız futboluna en çok etki eden 30 ismi:
1. Kylian Mbappe
2. Karim Benzema
3. Lionel Messi
4. Christophe Galtier
5. Didier Deschamps
6. Franck Haise
7. Dimitri Payet
8. Neymar
9. Antoine Griezmann
10. Kadidiatou Diani
11. Burak Yılmaz
12. Nasser al-Khelaïfi
13. Zinedine Zidane
14. Paul Pogba
15. Bruno Genesio
16. Vincent Labrune
17. Jorge Sampaoli
18. Stephanie Frappart
19. Peter Bosz
20. Hugo Lloris
21. Noel Le Graet
22. Lucas Paqueta
23. Thierry Henry
24. Pablo Longoria
25. Mino Raiola
26. Jean-Michel Aulas
27. Dimitri Rybolovlev
28. Habib Beye
29. Corinne Diacre
30. Sebastien Deneux