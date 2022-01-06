L'Equipe'ten Burak Yılmaz'a büyük onur!

Fransızlar'ın ünlü spor gazetesi L'Equipe, 2021 yılında Fransız futboluna en çok etki eden 30 ismi açıkladı.



Lille ile Fransa şampiyonu olan Burak Yılmaz, listede kendisine 11. sırada yer buldu.



İşte L'Equipe'in Fransız futboluna en çok etki eden 30 ismi:



1. Kylian Mbappe

2. Karim Benzema

3. Lionel Messi

4. Christophe Galtier

5. Didier Deschamps

6. Franck Haise

7. Dimitri Payet

8. Neymar

9. Antoine Griezmann

10. Kadidiatou Diani

11. Burak Yılmaz

12. Nasser al-Khelaïfi

13. Zinedine Zidane

14. Paul Pogba

15. Bruno Genesio

16. Vincent Labrune

17. Jorge Sampaoli

18. Stephanie Frappart

19. Peter Bosz

20. Hugo Lloris

21. Noel Le Graet

22. Lucas Paqueta

23. Thierry Henry

24. Pablo Longoria

25. Mino Raiola

26. Jean-Michel Aulas

27. Dimitri Rybolovlev

28. Habib Beye

29. Corinne Diacre

30. Sebastien Deneux





İLGİLİ VİDEO