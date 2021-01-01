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"Kyrie, kendisine karşı gelenleri Nets'ten takas ettiriyor!" iddiası

NBA muhabiri ve yazar Matt Sullivan, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in kendisine karşı gelen oyuncuları takas ettirdiğini iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA muhabiri ve yazar Matt Sullivan, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in kendisine karşı gelen oyuncuları takas ettirdiğini iddia etti.

'Can't Knock The Hustle' adlı kitabın yazarı Sullivan, Irving'den takımda aslen nasıl korkulduğunu ve Nets kadrosunun geri kalanıyla olan ilişkisinin ne kadar verimsiz olduğunu açıkladı.

Bu sezon Nets'in soyunma odasına tam erişimi bulunmuş olan Sullivan, bir röportajda takım arkadaşlarının Kyrie'den nasıl korktuğu hakkında şunları söyledi:

"Kyrie'ye, oyuncuları güçlendirme amacıyla yaptığı bubble boykotu gibi şeyler söz konusu olduğunda, bu sezon Nets kadrosunda bu düşüncelerine katılmayan oyuncuları takaslatacak kadar yetki verilmişti.

Garrett Temple bana, lider konumundaki oyuncuların isteklerine karşı çıkarsanız, takımın sizi tutmak istemeyeceğini açıklamıştı. Ve eğer durum cidden buysa, ben bu takımda bulunmak istemezdim."


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