28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Kyrie'den ameliyat sonrası güncelleme: "İyileşme sürecim iyi gidiyor"

Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, geçirdiği ön çapraz bağ (ACL) ameliyatından beş ay sonra taraftarlara son durumunu aktardı.

calendar 28 Ağustos 2025 16:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kyrie'den ameliyat sonrası güncelleme: 'İyileşme sürecim iyi gidiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, geçirdiği ön çapraz bağ (ACL) ameliyatından beş ay sonra taraftarlara son durumunu aktardı.

Instagram Live yayınına katılan Irving, ameliyatının üzerinden tam beş ay geçtiğini hatırlatarak, "Salondaydım, biraz daha fazlasını yapıyordum. Tam olarak ne yaptığımı söylemeyeceğim çünkü en önemli şey adım adım ilerleme kaydetmek. Ama güzel günlerdi, çok iyi iyileşiyorum," ifadelerini kullandı.

3 Mart'ta Sacramento Kings maçında sakatlanan Irving, sezonu erken kapatmıştı. Bu durum 2025–26 sezonunda sahalara dönüş zamanlaması konusunda soru işaretleri yaratmıştı.


Sekiz kez All-Star seçilen Irving, sakatlık öncesi Dallas formasıyla 50 maçta 24.7 sayı, 4.6 asist ve 4.8 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekmişti. Temmuz ayında Mavericks ile üç yıllık yeni sözleşme imzalayan tecrübeli guard, Luka Doncic'in Lakers'a takasının ardından kadronun merkezinde görülüyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.