Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, geçirdiği ön çapraz bağ (ACL) ameliyatından beş ay sonra taraftarlara son durumunu aktardı.Instagram Live yayınına katılan Irving, ameliyatının üzerinden tam beş ay geçtiğini hatırlatarak,ifadelerini kullandı.3 Mart'ta Sacramento Kings maçında sakatlanan Irving, sezonu erken kapatmıştı. Bu durum 2025–26 sezonunda sahalara dönüş zamanlaması konusunda soru işaretleri yaratmıştı.Sekiz kez All-Star seçilen Irving, sakatlık öncesi Dallas formasıyla 50 maçta 24.7 sayı, 4.6 asist ve 4.8 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekmişti. Temmuz ayında Mavericks ile üç yıllık yeni sözleşme imzalayan tecrübeli guard, Luka Doncic'in Lakers'a takasının ardından kadronun merkezinde görülüyor.