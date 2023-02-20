Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, Batı Konferansı'nda bulunmayı "ihtiyaç duyduğu bir mücadele" olarak gördüğünü söyledi.



Mavs'e takas edilmesiyle kariyerinde ilk kez Batı'de forma giyen Irving, şampiyonluk favorisi olarak görülen takımının bu arzusu hakkında oldukça olumlu düşündüğünü açıkladı:



"Şampiyonluk kazanma hırsımız konusunda çok güçlü hislerim var. Her ne kadar rahatça 'şampiyon olacağız' demek istesem de, bu yolda bize engel olmak isteyen birçok büyük oyuncu olacak. Bu oyunun güzelliği de burada. Şu anda Batı Konferansında olduğum için minnettarım, çünkü şu anda bunun en iyi konferans olduğu söyleniyor. Çünkü birçok yetenekli oyuncuyla dolu.



Batı'daki harika genç oyunculara karşı bu zorlu mücadeleye katılmayı, şahsen kariyerim için çok istiyorum. Ve Doğu Konferansı da rekabetçi tabii ki, orada da kalmayı çok isterdim, ancak Batı Konferansı'nda yer almak gibi bir mücadeleye de ihtiyacım vardı."



Irving takıma katıldığından beri Dallas şu ana kadar 1-3. 31 galibiyet ve 29 mağlubiyetle Mavs, Batı'da altıncı sırada.





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