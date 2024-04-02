Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, "tarihin en yetenekli NBA oyuncusu" olarak etiketlenmesi hakkında konuştu.



NBA dünyasında birçok kişi tarafından şimdiye kadarki en yetenekli oyuncu olarak lanse edilen Kyrie, son olarak bu iltifatı Houston Rockets baş antrenörü Ime Udoka'dan aldı.



Rockets koçunun Mavericks yıldızını gördüğü en iyi bire bir ve hücum oyuncusu olarak nitelendirmesi sonrası, Irving bu yorumlar hakkında şu yanıtı verdi:



"Bu iltifatları takdir ediyorum ve büyük onur duyuyorum. Ama şunu da söyleyeceğim; basketbolu oynama sebebim tarihin en iyi bire bir veya en yetenekli oyuncusu olarak görülmek değil.



Ben kazanan bir oyuncu olarak anılmak isterim. Ligimizden iz bırakarak geçmiş ve bunu kendi yöntemiyle yapmış adamlardan biri olarak. Ama bunu bazı özel takım arkadaşlarıyla başarmış, zanaatı üzerine her gün çalışmış, kamuoyu önünde yaptığı hatalardan ders çıkarıp bir insan olarak nasıl olgunlaştığıyla sadece sporculara değil, dünyanın her yerindeki insanlara ilham vermiş bir oyuncu olarak."



32 yaşındaki oyuncu, bu tür iltifatların emekli olduktan sonraya saklanması gerektiğini düşündüğünü ve bu iltifatları yapan herkesin ise NBA tarihindeki diğer iz bırakan oyuncuları araştırmalarını istediğini de sözlerine ekledi.





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