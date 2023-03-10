Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, Twitch üzerinden basketbol seyircilerini ve medyayı eleştirdi.



Mavericks'in Çarşamba günü Pelicans'a 113-106 mağlup olmasının ardından Dallas yıldızı, Twitch platformu üzerinden Cleveland Cavaliers, Boston Celtics ve Brooklyn Nets ile ayrılıklarına atıfta bulunarak, taraftarlara ve medyaya karşı konuştu.



Geçtiğimiz ay Nets'ten Mavericks'e takas edilen Irving, kendisini sadece basketbol oynarken izleyenlerin onu gerçekten tanıdığına inananlara yönelik şu ifadeleri kullandı:



"Beni sadece üç saat izleyip, tanıdığınızı sanıyorsunuz. Birkaç paylaşım yapıyorum, hemen: 'Ooo Ky duyar kasıyor, Ky şöyle, Ky böyle, aman tanrım, toplum kalıbına uymuyor, değişik, kafayı yemiş, kibirli, falan filan,'



Hepsi sadece üç saat izlemekten gelen yorumlar. Çıkarımınız bu öyle mi...



'Ky bu yaz ne yapacak? Ky, Dallas'ı seviyor mu? Brooklyn'de ne oldu? Boston'da ne oldu? Cleveland'da ne oldu? LeBron'dan (James) neden ayrıldın? Jayson'dan (Tatum) neden ayrıldın? KD'den (Kevin Durant) neden ayrıldın? Neden tüm bu insanları terk ettin?'



Sadece üç saat seyredip, sanki sonraki 21 saat hiç yaşanmıyormuş gibi böyle sorular soruyorsunuz.



Benim soyunma odasında kanser gibi olduğumu düşünüyorsunuz, sanki basketbol tek bir kişinin sorumlu tutulması gereken bireysel bir spormuş gibi. Takımda 15 kişi var ve odadaki tek sorunlu adam benim öyle mi? Ama öyle tasvir ediliyor. Sizlerin anladığı bu. Bundan keyif alıyorlar. Bu yüzden tüm bu yaşlı ve art niyetli adamlarla kadınlar, her gün adımı ağızlarına alıp duruyorlar."





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