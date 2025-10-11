11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
0-045'
11 Ekim
Norveç-İsrail
3-0DA
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Kyle Walker'dan Manchester City itirafı: "İlk gönderilen ben oldum"

Geçtiğimiz sezon ortasında Milan'a kiralanan ve bu sezon Burnley'e transfer olan Kyle Walker, eski kulübü Manchester City hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

calendar 11 Ekim 2025 19:28 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 19:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kyle Walker'dan Manchester City itirafı: 'İlk gönderilen ben oldum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'a kiralanan ve yaz transfer döneminde Manchester City'den Burnley'e transfer olan İngiliz sağ bek Kyle Walker, Sky Sports'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
 
35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Manchester City'den ayrılış sürecine dair konuşurken, "Kulübün kaptanıydım ama işler kötüye gidince ilk gönderilen ben oldum" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.
 
"MILAN'A GİTMESİ GEREKEN BEN MİYDİM?"
 
Kendisinin takımdan ayrılması gereken ilk oyuncu olmasına anlam veremediğini söyleyen Walker, şu ifadeleri kullandı:
 
"Ben kulübün kaptanıydım. İşler yolunda gitmediğinde, ilk olarak takımdan yollanan kişi siz oluyorsunuz. Milan'a kiralık gitmesi gereken ben miydim, hala emin değilim."
 
 
"KARİYERİMDE İLK KEZ BENCİL DAVRANDIM"
 
Ara transfer döneminde Milan'a gitmenin zamanlama açısından hatalı olduğunu kabul eden Walker, yaşadığı iç hesaplaşmayı şu sözlerle anlattı:
 
"Sezonun ortasında ayrılmalı mıydım? Şimdi geriye dönüp baktığımda, muhtemelen hayır. Takım arkadaşlarımın, dostlarımın ve ailem gibi gördüğüm insanların yanında durmalıydım. Ama ilk kez, muhtemelen kariyerimde bencil davrandım. Kendimi düşündüm. Futbol oynamak istedim."
 
"YEDEK KULÜBESİNDE MUTLU DEĞİLDİM"
 
Kendisini hala üst seviyede oynayabilecek durumda gördüğünü belirten Walker, yedek kalmanın kendisini tatmin etmediğini şu şekilde dile getirdi:
 
"Bunu kötü bir neden olarak görmüyorum ama yedek kulübesinde oturup ara sıra maça çıkmaktan mutlu değildim. Hala üst seviyede oynayabileceğimi göstermek istiyordum. Milan gibi bir kulüp sizi istediğinde, kolay kolay geri çeviremezsiniz."
 
 
"YURT DIŞI HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM"
 
İtalya'daki altı aylık süreci değerlendiren Walker, yurt dışında oynama hayalini gerçekleştirmiş olmaktan memnun olduğunu, ancak performansının daha iyi olabileceğini belirtti:
 
"Yazın geri döndüğümde bu süreci düşünme fırsatım oldu. Pişman değilim çünkü her zaman yurt dışında oynamak ve bunu deneyimlemek istemiştim. Altı ayı tamamladım, mutluyum. Ama muhtemelen biraz daha iyisini yapabilirdim."
 
BURNLEY'DE SESSİZ BAŞLANGIÇ
 
Sezon başında Premier League ekibi Burnley ile sözleşme imzalayan Walker, bu sezon 7 lig maçında forma giydi ancak henüz gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.