Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama'yı, NBA'in tek "dokunulmaz" oyuncusu olarak adlandırdı.



Kuzma, takas söylentilerinin kendisini rahatsız etmediğini ve NBA'de dokunulmaz kabul edilen tek oyuncunun Wembanyama olduğunu vurguladı.



29 yaşındaki oyuncu, takas görüşmelerinin işin bir parçası olduğuna ve diğer herkesin takas edilebilir olduğuna inandığını söyledi:



"Sonuçta bunun pek bir önemi yok. Birincisi, bu bir iş meselesi. İkincisi, NBA'deki herkes takas edilebilir, Victor Wembanyama hariç. Ve takas edilirsem hala basketbol oynuyor olacağım, yani o zaman neden topu potaya sokmaktan başka bir şey düşüneyim ki."



Spurs'ün önümüzdeki yıllara damgasını vurmasını beklenen yıldızı Wembanyama, 2023-24 çaylak sezonunda 71 maçta ortalama 21,4 sayı, 10,6 ribaund ve 3,9 asist kaydetmiş ve Yılın Çaylağı ödülünü kazanmıştı.



