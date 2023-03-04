Kuzeyboru evinde güldü!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 18. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuzeyboru evinde güldü!
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04 Mart 2023 17:41
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 18. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Paskova, Klimets, Merve Atlıer (Dilek Kınık)

Bolu Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Kodola, Ece Sabır Kozdere, Casanova, Buket Yılmaz, Dixon (Gizem Çerağ Düzeltir, Hilal Kocakara, Sarah Cruz, Elisa Tuana Kose)

Setler: 25-17, 25-21, 25-20

Süre: 68 dakika (22, 24, 22)

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