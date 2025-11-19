Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Galler ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Maçı 7-1 kazanan Galler, Belçika'nın ardından 16 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve Play-Off bileti aldı.
Galler'in gollerini 18 (p) 75, 81. (p) dakikada Harry Wilson, 21. dakikada David Brooks, 37. dakikada Brennan Johnson ve 57. dakikada Daniel James, 88. dakikada Nathan Broadhead kaydetti.
Kuzey Makedonya'nın tek golü 23. dakikada Bojan Miovski'den geldi.
Konuk ekip Kuzey Makedonya'da Enis Bardhi ve Eljif Elmas maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldılar.
13 puanda kalan Kuzey Makedonya grubu üçüncü sırada bitirdi.
