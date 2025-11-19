18 Kasım
Kosova-İsviçre
1-1
18 Kasım
İsveç-Slovenya
1-1
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
0-0
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
4-2
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
2-1
18 Kasım
İspanya-Türkiye
2-2
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
1-1
18 Kasım
Romanya-San Marino
7-1
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
7-0
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
7-1
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
2-1
18 Kasım
Brezilya-Tunus
1-1

Kuzey Makedonya'dan Galler'e tarihi kayıp!

Dünya Kupası için Play-Off bileti almak isteyen Kuzey Makedonya, Galler ile deplasmanda berabere kalmak için sahaya çıtkı. Ancak maçı 7-1 kaybetti ve Dünya Kupası şansını sürdüremedi.

calendar 19 Kasım 2025 00:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kuzey Makedonya'dan Galler'e tarihi kayıp!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Galler ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Maçı 7-1 kazanan Galler, Belçika'nın ardından 16 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve Play-Off bileti aldı.

Galler'in gollerini 18 (p) 75, 81. (p) dakikada Harry Wilson, 21. dakikada David Brooks, 37. dakikada Brennan Johnson ve 57. dakikada Daniel James, 88. dakikada Nathan Broadhead kaydetti.

Kuzey Makedonya'nın tek golü 23. dakikada Bojan Miovski'den geldi.

Konuk ekip Kuzey Makedonya'da Enis Bardhi ve Eljif Elmas maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldılar.

13 puanda kalan Kuzey Makedonya grubu üçüncü sırada bitirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.