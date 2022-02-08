Kurt Zouma'dan skandal hareket; soruşturma başlatıldı

West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma, skandal bir video ile gündemde. Fransız savunma oyuncusunun sosyal medyada bir kediyi tekmelerken çıkan görüntüleri büyük tepki çekti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Kurt Zouma'dan skandal hareket; soruşturma başlatıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2022 10:51
West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma, skandal bir hareketle gündemde.

Sosyal medyada bir videosu yayılan Fransız savunma oyuncusunun, söz konusu görüntülerde bir kediyi tekmelemesi büyük tepki çekti.

27 yaşındaki savunma oyuncusu ise gelen tepkilerin ardından özür diledi. Zouma, "Videodan dolayı üzgün ve sinirli olan herkesten özür dilerim. Davranışım için hiçbir mazeretim yok. Herkes emin olsun ki, iki kedimiz de sağlıklı ve iyi durumda. Ailemiz tarafından el üstünde tutuluyorlar. Bu olay bir daha yaşanmayacak." ifadelerini kullandı.

Zouma'nın kulübünden West Ham'dan yapılan açıklamada ise, "Ortalıkta dolaşan video nedeniyle Kurt Zouma'yı kınıyoruz. Kurt Zouma ile konuştuk ve konuyu ele alacağız. Hayvanlara yapılan eziyeti hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz" ifadeleri yer aldı.

İngiliz ekibinin, Zouma'yı kadro dışı bırakmayı da düşündüğü belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Telegraph'ta yer alan habere göre; Kurt Zouma'ya kediye şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Fransız futbolcu, 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.