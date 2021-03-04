Kupa Voley'de Tokat Belediye Plevne hükmen galip

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Tokat Belediye Plevne arasında yapılması planlanan erteleme maçı, ev sahibi ekibin müsabakaya çıkamaması nedeniyle oynanmadı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde müsabakanın sonucu, Tokat Belediye Plevne'nin 3-0 hükmen galibiyeti şeklinde gösterildi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor'un takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle maça çıkamadığı öğrenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde müsabakanın sonucu, Tokat Belediye Plevne'nin 3-0 hükmen galibiyeti şeklinde gösterildi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor'un takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle maça çıkamadığı öğrenildi.