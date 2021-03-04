Kupa Voley'de Tokat Belediye Plevne hükmen galip

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu'nda rakibi Bursa Büyükşehir Belediyespor'un erteleme maçına çıkmaması üzerine Tokat Belediye Plevne, hükmen 3-0 galip gösterildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kupa Voley'de Tokat Belediye Plevne hükmen galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2021 15:40
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Tokat Belediye Plevne arasında yapılması planlanan erteleme maçı, ev sahibi ekibin müsabakaya çıkamaması nedeniyle oynanmadı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde müsabakanın sonucu, Tokat Belediye Plevne'nin 3-0 hükmen galibiyeti şeklinde gösterildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle maça çıkamadığı öğrenildi.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.