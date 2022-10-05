Kupa Voley'de maç programı belli oldu

Kadınlar Kupa Voley'de oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu. İşte detaylar...

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kupa Voley'de maç programı belli oldu
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04 Ekim 2022 20:34
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de oynanacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grup maçları 21-23 Ekim tarihlerinde Başkent (Ankara), Cengiz Göllü (Bursa) ve Atatürk (İzmir) spor salonlarında oynanacak.

Organizasyonda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Eczacıbaşı, Kuzeyboru, SigortaShop, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor

B Grubu: Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor, İlbank

C Grubu: Galatasaray HDI Sigorta, PTT, Sarıyer Belediyespor, Nilüfer Belediyespor

Kupa Voley'de 21 Ekim'deki ilk maçların programı şöyle:

A Grubu (Ankara):

14.00 Kuzeyboru-SigortaShop

17.00 Eczacıbaşı-Çukurova Belediyesi Ankara Demirspor

B Grubu (Bursa):

14.00 Türk Hava Yolları-İlbank

16.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor

C Grubu (İzmir):

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor

16.30 PTT-Sarıyer Belediyespor

Grup maçları 23 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk iki sırada yer alacak 6 takım çeyrek finale yükselecek. Ligde geçen sezonu birinci ve ikinci bitiren VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde mücadeleye dahil olacak.

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