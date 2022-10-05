Kupa Voley'de maç programı belli oldu

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de oynanacak maçların programı belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grup maçları 21-23 Ekim tarihlerinde Başkent (Ankara), Cengiz Göllü (Bursa) ve Atatürk (İzmir) spor salonlarında oynanacak.



Organizasyonda gruplar şu şekilde oluştu:



A Grubu: Eczacıbaşı, Kuzeyboru, SigortaShop, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor



B Grubu: Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor, İlbank



C Grubu: Galatasaray HDI Sigorta, PTT, Sarıyer Belediyespor, Nilüfer Belediyespor



Kupa Voley'de 21 Ekim'deki ilk maçların programı şöyle:



A Grubu (Ankara):



14.00 Kuzeyboru-SigortaShop



17.00 Eczacıbaşı-Çukurova Belediyesi Ankara Demirspor



B Grubu (Bursa):



14.00 Türk Hava Yolları-İlbank



16.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor



C Grubu (İzmir):



14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor



16.30 PTT-Sarıyer Belediyespor



Grup maçları 23 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk iki sırada yer alacak 6 takım çeyrek finale yükselecek. Ligde geçen sezonu birinci ve ikinci bitiren VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde mücadeleye dahil olacak.





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