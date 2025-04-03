Kupa'da oynanan 4 maçın 3'ünde kırmızı kart çıktı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri oynandı. Oynanan 4 eşleşmenin üçünde karşılaşmanın hakemi kırmızı kartını çıkardı.
TOPLAM 5 KIRMIZI!
Kupada oynanan 4 eşleşmede toplam 5 kırmızı kart çıktı. Trabzonspor-Bodrum FK karşılaşmasında 3, Fenerbahçe-Galatasaray maçında ise saha içinde 1, saha kenarında 3 kırmızı kart çıktı. Beşiktaş-Göztepe mücadelesinde ise hakem 1 kırmızı kart gösterdi.
Söz konusu eşleşmelerde sadece Konyaspor-İskenderunspor müsabakasında hakem kırmızı kartına gitmedi
TOPLAM 5 KIRMIZI!
Kupada oynanan 4 eşleşmede toplam 5 kırmızı kart çıktı. Trabzonspor-Bodrum FK karşılaşmasında 3, Fenerbahçe-Galatasaray maçında ise saha içinde 1, saha kenarında 3 kırmızı kart çıktı. Beşiktaş-Göztepe mücadelesinde ise hakem 1 kırmızı kart gösterdi.
Söz konusu eşleşmelerde sadece Konyaspor-İskenderunspor müsabakasında hakem kırmızı kartına gitmedi