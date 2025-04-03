Kupa'da oynanan 4 maçın 3'ünde kırmızı kart çıktı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finallerde oynanan 4 karşılaşmanın üçünde kırmızı kart çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kupa'da oynanan 4 maçın 3'ünde kırmızı kart çıktı!
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03 Nisan 2025 22:23
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri oynandı. Oynanan 4 eşleşmenin üçünde karşılaşmanın hakemi kırmızı kartını çıkardı. 

TOPLAM 5 KIRMIZI!

Kupada oynanan 4 eşleşmede toplam 5 kırmızı kart çıktı. Trabzonspor-Bodrum FK karşılaşmasında 3, Fenerbahçe-Galatasaray maçında ise saha içinde 1, saha kenarında 3 kırmızı kart çıktı. Beşiktaş-Göztepe mücadelesinde ise hakem 1 kırmızı kart gösterdi.

Söz konusu eşleşmelerde sadece Konyaspor-İskenderunspor müsabakasında hakem kırmızı kartına gitmedi
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