Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Konya'da

Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 12-15 Eylül tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki şampiyona kadınlar ve erkeklerde yapılacak.
Şampiyonanın teknik toplantısı ise 11 Eylül'de aynı salonda düzenlenecek.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki şampiyona kadınlar ve erkeklerde yapılacak.
Şampiyonanın teknik toplantısı ise 11 Eylül'de aynı salonda düzenlenecek.
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