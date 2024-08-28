Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Konya'da

Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 12-15 Eylül'de Konya'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Konya'da
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28 Ağustos 2024 15:04
Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 12-15 Eylül tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki şampiyona kadınlar ve erkeklerde yapılacak.

Şampiyonanın teknik toplantısı ise 11 Eylül'de aynı salonda düzenlenecek.

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