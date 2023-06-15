Kroos 1 sezon daha Real Madrid'de

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmaya başlayan Real Madrid iç transferde de mutlu sona ulaşmak üzere.



Orta saha rotasyonuna Jude Bellingham'ı katan Real Madrid sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Toni Kroos'la da 1 senelik sözleşme uzatma konusunda sözlü olarak anlaştı. 33 yaşındaki Alman futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ciddi teklifler olsa da Kroos, Real Madrid'de kalmayı kabul etti.



52 MAÇTA GÖREV ALDI



Bu sezon 52 resmi maçta görev alan Toni Kroos bu karşılaşmalarda 2 gol 6 asistlik katkı sağladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ