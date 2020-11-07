Kravates: 'Fenerbahçe'yi yendiğimiz için mutluyum'

Konyaspor'un Fenerbaçe'yi 2-0 yendiği maçta Konyaspor adına bir gol kaydeden Kravates karşılaşmayı değerlendirdi.
"En önemlisi takım adına çok mutluyum. Geçen haftalarda takımın üstünde şanssızlık vardı. İyi oynuyorduk ama kazanamıyorduk. İyi oyunla birlikte 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Büyüklere gol atmam istatistiksel bir rastlantı. Ben her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. En önemlisi takımımın kazanması ve benim katkı sağlamam."
"En önemlisi takım adına çok mutluyum. Geçen haftalarda takımın üstünde şanssızlık vardı. İyi oynuyorduk ama kazanamıyorduk. İyi oyunla birlikte 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Büyüklere gol atmam istatistiksel bir rastlantı. Ben her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. En önemlisi takımımın kazanması ve benim katkı sağlamam."