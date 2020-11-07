Kravates: 'Fenerbahçe'yi yendiğimiz için mutluyum'

Konyaspor'un Fenerbaçe'yi 2-0 yendiği maçta Konyaspor adına bir gol kaydeden Kravates karşılaşmayı değerlendirdi.

"En önemlisi takım adına çok mutluyum. Geçen haftalarda takımın üstünde şanssızlık vardı. İyi oynuyorduk ama kazanamıyorduk. İyi oyunla birlikte 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Büyüklere gol atmam istatistiksel bir rastlantı. Ben her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. En önemlisi takımımın kazanması ve benim katkı sağlamam."



