Kravates: "Fenerbahçe'yi yendiğimiz için mutluyum"

Konyasporlu futbolcu Kravates, Fenerbahçe'yi 2-0 yendikleri maçı değerlendirdi.

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Kravates: 'Fenerbahçe'yi yendiğimiz için mutluyum'
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07 Kasım 2020 21:14
Konyaspor'un Fenerbaçe'yi 2-0 yendiği maçta Konyaspor adına bir gol kaydeden Kravates karşılaşmayı değerlendirdi.
"En önemlisi takım adına çok mutluyum. Geçen haftalarda takımın üstünde şanssızlık vardı. İyi oynuyorduk ama kazanamıyorduk. İyi oyunla birlikte 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Büyüklere gol atmam istatistiksel bir rastlantı. Ben her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. En önemlisi takımımın kazanması ve benim katkı sağlamam."



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