Kostic transferinde Fenerbahçe'ye 'eski aşk' engeli!

Fenerbahçe, Juventus'tan kiralanan Filip Kostic'in bonservisini almak için harekete geçti fakat transferde pürüz çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Kostic transferinde Fenerbahçe'ye 'eski aşk' engeli!
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26 Mart 2025 09:10
Fenerbahçe'nin sezon başında Juventus'tan kiraladığı Kostic, gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Sarı-Lacivertliler, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun bonservisini almak için İtalya ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor ve 6 milyon euro civarında bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeyi planlıyor.

FRANKFURT DA DEVREDE

Kostic'in 4 sezon boyunca formasını giydiği ve kaptanlığı yaptığı Frankfurt'un, transfer yarışına dahil olduğu belirtildi.

MOURINHO KALMASINI İSTİYOR

Başarılı oyuncu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun en güvendiği isimlerin başında geliyor. Portekizli çalıştırıcı, Sırp yıldızının bonservisinin alınması gerektiğini yönetime iletti.

PERFORMANSI

32 yaşındaki sol bek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 maçta 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Kostic'in güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro. 

 
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