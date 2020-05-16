Koronavirüs gölgesinde futbol: Bundesliga döndü!

Maçları izleyen Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan da dikkat çeken bir tepki geldi. İşte koronavirüs önlemleri altında futbol, Bundesliga'da alınan sonuçlar...
RUHR DERBİSİNDE FARKLI SONUÇ
Signal Iduna Park'ta seyircisiz oynanan 26. hafta mücadelesini ev sahibi Dortmund, 4-0'la kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Erling Braut Haaland, 45 ve 63. dakikalarda Raphael Guerreiro ve 48. dakikada Thorgan Hazard attı. Schalke 04 forması giyen milli stoperimiz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Ahmed Kutucu ile Levent Mercan ise yedek bekledi.
TOP DEZENFEKTE EDİLDİ
Maçlarda yedek kulübede sosyal mesafeye uyulurken, yedek oyuncuların ve teknik ekibin statta bulunan diğer kişiler gibi ağız ve burun bölgesini kapatması zorunlu tutuldu. Öte yandan maçların oynandığı futbol topları, sık sık dezenfekte edildi.
SAHADA EN FAZLA 98 KİŞİ
Maç sırasında iç sahada, futbolcular, yedek oyuncular, teknik ve sağlık ekipler, hakemler ve foto muhabirleri dahil en fazla 98 kişinin bulunmasına izin verildi. Tribünde ise iki takımın delegasyonları, itfaiye, polis ve güvenlik personeli, gazeteciler, yayıncı kuruluşun çalışanları dahil 115, stadyum dışında da çoğunluğu güvenlik personeli ve yayıncı kuruluşun çalışanlarından oluşan en fazla 109 kişi yer aldı.
LEIPZIG'DEN PUAN KAYBI
RB Leipzig evinde Freiburg ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan mücadele iki devrede gelen karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi. Freiburg'a üstünlüğü getiren gol, 34. dakikada Manuel Gulde'den geldi. RB Leipzig'in beraberlik sayısını ise 77. dakikada Poulsen kaydetti. Freiburg'un uzatma dakikalarında attığı gol VAR ile ipta ledildi. Zirve yolunda kayıp yaşayan RB Leipzig, bu sonucun ardından 51 puan ile 3. sırada kaldı. UEFA Kupası bileti alma yolunda mücadele veren Freiburg ise 37 puana yükseldi.
HAFTANIN SÜRPRİZİ: HERTHA
Haftanın flaş sonuçlarından birine Hertha Berlin imza attı ve Hoffenheim'ı farklı mağlup etti. Almanya Bundesliga'da haftanın sonucu merak edilen karşılaşmalarından olan mücadelede Hertha Berlin, Hoffenheim deplasmanına konuk oldu. Rhein Neckar Arena'da oynanan karşılaşmada Bruno Labbadia'nın çalıştırdığı Hertha Berlin, Alfred Schreuder'in ekibi Hoffenheim'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. hertha Berlin'in gollerini 58. dakikada kendi kalesine Kevin Akpoguma, 60'da Vedad Ibisevic ve 74'te Matheus Cunha kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Hoffenheim 35 puanda kaldı. Hertha Berlin ise 31 puana çıktı ve Labbadia yönetimindeki ilk maçında 3 haftalık galibiyet hasretini sona erdirdi.
GOLSÜZ GERİ DÖNÜŞ
26. hafta müsabakasında Fortuna Düsseldorf, Paderborn'u konuk etti. Merkur Spiel-Arena'da oynanan ve koronavirüs önlemleri kapsamınca seyircisiz olarka oynanan mücadele, başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Fortuna Düsseldorf'ta top koşturan milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, karşılaşmaya ilk 11'de başladılar. Kaan Ayhan 90 dakika boyunca sahada kalırken, Kenan Karaman 79. dakikada yerini Skrzybski'ye bıraktı. Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçından da beraberlikle ayrılan Düsseldorf, 23 puana çıktı. 4 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Paderborn ise 16 puana yükseldi.
ZANKA SÜRE ALAMADI
Fenerbahçe'den kiralık olarak Fortuna Düsseldorf forması giyen Zanka, geri dönüşteki ilk maçta süre alamadı. Yedek kulübesinde maça başlayan Danimarkalı, oyuna dahil olmayan 2 oyuncudan biri oldu.
90+1'DE GALİBİYET
Augsburg ile Wolfsburg'u karşı karşıya getiren maçta zafer konuk ekibin oldu. Almanya Bundesliga, 26. hafta maçları ile beraber yeniden başladı. Alt sıralardan kurtulma savaşı veren Augsburg ile Avrupa kupaları için yarışan Wolfsburg'u karşı karşıya getiren mücadele konuk ekibin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Wolfsburg, WWK Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısını Renato Steffen'in 43. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip Augsburg'un golü ise 54. dakikada Tino Jedvaj'ın ayağından geldi. Ayrıca Augsburg'un mücadelenin 67. dakikasında Felix Uduokhai'nin ayağından bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile VAR'dan döndü. Maçta son sözü 90+1. dakikada Daniel Ginczek söyledi ve takımına 3 puanı getirdi. Ev sahibi Augsburg, bu sonuçla beraber 28 puanla 14. sırada kaldı. Konuk ekip Wolfburg ise, 39 puanla 6. sırada yer aldı.
5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Öte yandan FIFA'nın izin verdiği 5 oyuncu değişikliği yapma hakkı da maçlarda kullanılmaya başlandı. Schalke, Paderborn ve Hertha Berlin, karşılaşmalarında 5 oyuncu değişikliğinin tamamını kullanan 3 takım oldu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
RUHR DERBİSİNDE FARKLI SONUÇ
Signal Iduna Park'ta seyircisiz oynanan 26. hafta mücadelesini ev sahibi Dortmund, 4-0'la kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Erling Braut Haaland, 45 ve 63. dakikalarda Raphael Guerreiro ve 48. dakikada Thorgan Hazard attı. Schalke 04 forması giyen milli stoperimiz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Ahmed Kutucu ile Levent Mercan ise yedek bekledi.
TOP DEZENFEKTE EDİLDİ
Maçlarda yedek kulübede sosyal mesafeye uyulurken, yedek oyuncuların ve teknik ekibin statta bulunan diğer kişiler gibi ağız ve burun bölgesini kapatması zorunlu tutuldu. Öte yandan maçların oynandığı futbol topları, sık sık dezenfekte edildi.
SAHADA EN FAZLA 98 KİŞİ
Maç sırasında iç sahada, futbolcular, yedek oyuncular, teknik ve sağlık ekipler, hakemler ve foto muhabirleri dahil en fazla 98 kişinin bulunmasına izin verildi. Tribünde ise iki takımın delegasyonları, itfaiye, polis ve güvenlik personeli, gazeteciler, yayıncı kuruluşun çalışanları dahil 115, stadyum dışında da çoğunluğu güvenlik personeli ve yayıncı kuruluşun çalışanlarından oluşan en fazla 109 kişi yer aldı.
LEIPZIG'DEN PUAN KAYBI
RB Leipzig evinde Freiburg ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan mücadele iki devrede gelen karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi. Freiburg'a üstünlüğü getiren gol, 34. dakikada Manuel Gulde'den geldi. RB Leipzig'in beraberlik sayısını ise 77. dakikada Poulsen kaydetti. Freiburg'un uzatma dakikalarında attığı gol VAR ile ipta ledildi. Zirve yolunda kayıp yaşayan RB Leipzig, bu sonucun ardından 51 puan ile 3. sırada kaldı. UEFA Kupası bileti alma yolunda mücadele veren Freiburg ise 37 puana yükseldi.
HAFTANIN SÜRPRİZİ: HERTHA
Haftanın flaş sonuçlarından birine Hertha Berlin imza attı ve Hoffenheim'ı farklı mağlup etti. Almanya Bundesliga'da haftanın sonucu merak edilen karşılaşmalarından olan mücadelede Hertha Berlin, Hoffenheim deplasmanına konuk oldu. Rhein Neckar Arena'da oynanan karşılaşmada Bruno Labbadia'nın çalıştırdığı Hertha Berlin, Alfred Schreuder'in ekibi Hoffenheim'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. hertha Berlin'in gollerini 58. dakikada kendi kalesine Kevin Akpoguma, 60'da Vedad Ibisevic ve 74'te Matheus Cunha kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Hoffenheim 35 puanda kaldı. Hertha Berlin ise 31 puana çıktı ve Labbadia yönetimindeki ilk maçında 3 haftalık galibiyet hasretini sona erdirdi.
GOLSÜZ GERİ DÖNÜŞ
26. hafta müsabakasında Fortuna Düsseldorf, Paderborn'u konuk etti. Merkur Spiel-Arena'da oynanan ve koronavirüs önlemleri kapsamınca seyircisiz olarka oynanan mücadele, başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Fortuna Düsseldorf'ta top koşturan milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, karşılaşmaya ilk 11'de başladılar. Kaan Ayhan 90 dakika boyunca sahada kalırken, Kenan Karaman 79. dakikada yerini Skrzybski'ye bıraktı. Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçından da beraberlikle ayrılan Düsseldorf, 23 puana çıktı. 4 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Paderborn ise 16 puana yükseldi.
ZANKA SÜRE ALAMADI
Fenerbahçe'den kiralık olarak Fortuna Düsseldorf forması giyen Zanka, geri dönüşteki ilk maçta süre alamadı. Yedek kulübesinde maça başlayan Danimarkalı, oyuna dahil olmayan 2 oyuncudan biri oldu.
90+1'DE GALİBİYET
Augsburg ile Wolfsburg'u karşı karşıya getiren maçta zafer konuk ekibin oldu. Almanya Bundesliga, 26. hafta maçları ile beraber yeniden başladı. Alt sıralardan kurtulma savaşı veren Augsburg ile Avrupa kupaları için yarışan Wolfsburg'u karşı karşıya getiren mücadele konuk ekibin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Wolfsburg, WWK Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısını Renato Steffen'in 43. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip Augsburg'un golü ise 54. dakikada Tino Jedvaj'ın ayağından geldi. Ayrıca Augsburg'un mücadelenin 67. dakikasında Felix Uduokhai'nin ayağından bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile VAR'dan döndü. Maçta son sözü 90+1. dakikada Daniel Ginczek söyledi ve takımına 3 puanı getirdi. Ev sahibi Augsburg, bu sonuçla beraber 28 puanla 14. sırada kaldı. Konuk ekip Wolfburg ise, 39 puanla 6. sırada yer aldı.
5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Öte yandan FIFA'nın izin verdiği 5 oyuncu değişikliği yapma hakkı da maçlarda kullanılmaya başlandı. Schalke, Paderborn ve Hertha Berlin, karşılaşmalarında 5 oyuncu değişikliğinin tamamını kullanan 3 takım oldu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın