Geçen cuma akşamı kendi sahası Parken Stadı'nda, Danimarka Süper Lig karşılaşmasında oynadığı rakibi Randers'e karşı beklenmedik bir şekilde 3-1 kaybeden Kopenhag'da, moraller dibe vurmuş durumda. Kopenhag ekibini, Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius'un korkusu kaplamış durumda.Kulübün kuruluşunun 30. yılı jübile maçı olarak adlandırılan maçta, özellikle Gürcistan asıllı savunma oyuncusu David Khocholava'nın omuzundan sakatlanarak oyundan erken çıkması, bordo-mavililerin Danimarkalı usta golcüsü Andreas Cornelius'u "Kim marke edecek?" sorusunu gündeme getirdi.Kopenhag'ın, sakatlıktan yeni çıkan ve Trabzonspor maçında ilk on birde oynayacağı tahmin edilen kaptanı Yunan asıllı Carlos Zeca, rakibin çok iyi futbolculardan kurulu iyi bir takım olduğunu söyledi. Şansların yüzde 50-50 olduğuna vurgu yapan Zeca, kendilerinin de muhakkak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istediklerini ve bu nedenle çok çekişmeli iki karşılaşmanın oynanacağını belirtti.Trabzonspor'un, Danimarkalı ünlü golcüsü Cornelius'a karşı ilk kez oynayacağını kaydeden Kaptan Zeca, bordo-mavili takımda yer alan vatandaşları Bakasetas ile Siopis'i yakından tanıdığının altını çizdi.Danimarka Milli Takımı ve FC Kopenhag'ın savunma oyuncusu eski Ajax'lı Nicolai Boilesen, Trabzonspor maçını, iki takım için hayati önem taşıyan çok önemli mücadele olarak yorumladı.Boilesen, Kopenhag'ın 6 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde oynamadığına işaret ederken, her iki kulübün statlarının "cadı kazanı" olduğunu söyledi. Kopenhag Parken Stadı'nda kendi taraftarlarının maç boyunca büyük tezahürat yapacaklarını beklediğini belirten Boilesen, bunun rakip takımlar üstünde baskı yarattığını ve rövanş maçında da Trabzonsporlu taraftarın kendi takımları için yapacağını, bu nedenle her iki maçta "Büyük Avrupa gecesi" yaşanacağını ima etti.Trabzonspor'un yeni transferi Danimarkalı milli sağbek Jens Stryger Larsen ile 14-15 yaşlarından itibaren birlikte oynadıklarını ve çok yakın arkadaş olduklarını vurgulayan Boilesen, Cornelius'la da Milli takımdan çok iyi tanışıklığının olduğunu, her iki futbolcunun kaliteli, kendilerine has özellikleri olan iyi oyuncular olduğunu söyledi.Şansların yüzde 50-50 olduğunu söylemekten nefret ettiğini belirten Boilesen, her iki karşılaşmayı da "detayların" belirleyeceğini tahmin ettiğini sözlerine ekledi.FC Kopenhag'ın Randers karşısında aldığı beklenmedik mağlubiyet sonrası takımın 12. adamı olarak adlandırılan taraftar grubu, Teknik Direktör Jess Thorup'u hedef alırken, gitmesi yönünde tezahürat yaptı.Thorup, Randers maçı sonrasında, "Hayal kırıklığını geride bırakmalı ve bir sonraki maçı sabırsızlıkla beklemeliyiz. Daha önceki hafta, Viborg'daki yenilginin ardından Parken'de Bröndby'ye karşı harika bir derbide ayağa kalkmayı başardık ve salı günü çok büyük bir Avrupa gecemiz var. İkinci ayaktan önce iyi bir başlangıç noktası elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" ifadesini kullanmıştı.Kopenhag'ın İspanyol asıllı golcü futbolcusu Pep Biel ise, Parken Stadı'nda Trabzonspor'a karşı oynayacakları ilk karşılaşmayı, şampiyon ve şampiyonluğa oynayan iki iyi takımın mücadelesi olarak değerlendirdi.Kopenhag derbisinde önceki hafta Bröndby'yü 4-1 yendikleri karşılaşmada hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çeken Biel, Trabzonspor maçı öncesi kendi sahalarında aldıkları mağlubiyetin, morallerini bozmasına karşın takımın mental olarak iyi konumda olduğunu söyledi. Golcü futbolcu Biel, Cornelius'un iyi bir santrfor olduğuna vurgu yaparken, her iki karşılaşmada şansların eşit olduğunu ve Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmayı kendilerinin de çok istediğini belirtti.Trabzonspor'un Kopenhag ile yarın deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.