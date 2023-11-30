Kopenhag, Bayern'den 1 puanı aldı!

Galatasaray'ın rakiplerinin karşılaştığı maçta Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Kopenhag ile 0-0 berabere kaldı.

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Kopenhag, Bayern'den 1 puanı aldı!
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30 Kasım 2023 00:54
Son güncelleme 30 Kasım 2023 02:13
Galatasaray'ın rakiplerinin karşılaştığı maçta Bayern Münih, sahasında Kopenhag ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maç 0-0 eşitlike sona erdi. Bayern Münih son dakikada penaltı kazandı. Hakem pozisyonu VAR'dan inceledi ve kararından vazgeçti. 

Kopenhag bu sonuçla grupta Galatasaray ile puanını eşitledi ve averajla 2. sıraya yerleşti. 

Sarı kırmızılı takım, bu sonuçla birlikte gruptan çıkması için son maçta Kopenhag'ı mağlup etmesi gerekecek. Danimarka ekibi mağlup olsaydı, Galatasaray'a Parken'de 1 puan yetecekti. Mevcut durumda beraberlik Kopenhag'a yarayacak.

Öte yandan Bayern Münih, A Grubu'nda ilk kez puan kaybetti.

İŞTE A GRUBU PUAN DURUMU

(12) Bayern Münih
(5) Kopenhag
(5) Galatasaray
(4) Manchester United

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