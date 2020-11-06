Konyaspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konyaspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı
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06 Kasım 2020 19:36
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, rutin yapılan Kovid-19 testlerininde bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan Kovid-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır." denildi. 



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