Konyaspor'un Avrupa maçları Konya'da oynanacak

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov ile karşılaşacak Konyaspor, iki maçı da Konya'da oynayacak.



Konyaspor'dan yapılan açıklamada, deplasmandaki BATE Borisov karşılaşmasının seyircisiz olarak Konya'da oynanacağını duyurdu.



İşte Konyaspor'dan yapılan açıklama:



"Kulübümüzün, uzun uğraş ve müzakereleri sonuç vermiş, deplasmanda oynamamız gereken UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme turunu müsabakasının Konya'da oynanmasına UEFA tarafından karar verilmiştir.



Buna göre, Bate Borisov - Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü seyircisiz olarak MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacaktır.



Talebimize olumlu cevap veren BATE Borisoc Kulübü'ne ve UEFA yetkililerine teşekkür ederiz"





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