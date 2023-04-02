Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.



Ümraniyespor, Kahraman Demirtaş'ın 62. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti. Konyaspor'un golü 82. dakikada Mame Diouf'tan geldi. Ümraniyespor, 89. dakikada Onur Ayık ile bir kez daha öne geçti. Maç bu skorla bitecek derken, Konyaspor'da Soner Dikmen 90+7'de sahneye çıktı ve maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.



Bu sonucun ardından Ümraniyespor 23, Konyaspor 35 puana yükseldi.



Ümraniyespor, gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Konyaspor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Mücadelenin ilk dakikasında ev sahibi takım gole yaklaştı. Kartal Kayra'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, Epureanu altı pas önünde kafayı vurdu, kaleci Sehic'in müdahale ettiği top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.



40. dakikada gelişen Konyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Moreno açısını düzeltip şutunu attı, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





62. dakikada Ümraniyespor öne geçti. Sol kanattan Mrsic'in altı pas önüne gönderdiği topa Konyaspor savunmasında Kahraman Demirtaş ters bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.



75. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sol kanattan Onur'un arka direğe yaptığı ortaya Umut Nayır gelişine vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



82. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Muriç'in arka direğe yaptığı ortada Diouf kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



89. dakikada Ümraniyespor bir kez daha öne geçti. Konyaspor savunmasında Kahraman Demirtaş'ın kafayla kalecisine göndermek istediği topu araya girip kapan Onur Ayık, düzgün bir vuruşla kalecinin yanından meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.



90+7. dakikada Konyaspor beraberlik golünü buldu. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına yaptı ortaya penaltı noktası önünde Soner Dikmen kafayı vurdu, kalecinin de müdahale ettiği top ağlara gitti: 2-2.



Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.



Stat: Ümraniye Şehir



Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, İbrahim Bozbey



HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu (Dk. 77 Popov), Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak (Dk. 67 Avounou), Mrsic (Dk. 77 Sackey), Geraldo (Dk. 67 Onur Ayık), Sekidika (Dk. 87 Kayode), Umut Nayir



Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Dk. 68 Bruno Paz), Mahir Emreli (Dk. 68 Endri Çekiçi), Pozuelo (Dk. 68 Diouf), Moreno (Dk. 77 Muriç), Muhammet Demir (Dk. 87 Oğulcan Ülgün)



Goller: Dk. 62 Kahraman Demirtaş (Kendi kalesine), Dk. 89 Onur Ayık (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 82 Diouf, Dk. 90+7 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 16 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor), Dk. 45+2 Glumac, Dk. 63 Serkan Göksu (HangiKredi Ümraniyespor)





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