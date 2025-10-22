22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Konyaspor - Beşiktaş: 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Konyaspor'a konuk olacak.

calendar 22 Ekim 2025 18:47 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 18:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konyaspor - Beşiktaş: 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Ümit Öztürk oturacak. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

11'LER

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Bazoer, Guilherme, Melih, Jın Ho-Jo, Pedrinho, Bardhi, Muleka, Umut



Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Devrim, Abraham  



Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.

Teknik direktör Recep Uçar idaresindeki Konyaspor, Süper Lig'deki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Konya temsilcisi, rakibinin iki basamak altında 9. sırada yer alıyor.

- Beşiktaş'ta 7 eksik

Siyah-beyazlılarda TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği var.

Siyah-beyazlı kulübünün Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva kadroda yer almadı.

- Gençlerbirliği yenilgisi moralleri bozdu

Beşiktaş'ta geride kalan hafta Gençlerbirliği'nden alınan 2-1'lik yenilgi takımdaki keyifleri kaçırdı.

Ankara temsilcisine sahasında mağlup olan siyah-beyazlı takımda taraftarların bazı futbolculara tepkisi ve ilk sıradaki Galatasaray ile açılan puan farkı moralleri bozdu.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

- Son maçı 9 kişilik Konyaspor kazandı

Beşiktaş ile Konyaspor mücadelelerinde geçen sezon oynanan son maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Konya temsilcisi oldu.

Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlı takım, maçı uzun süre 9 kişi oynayan rakibine 1-0 yenilerek eleştirilerin odağı olmuştu.

Konyaspor'da 25. dakikada Melih Bostan, 64. dakikada ise Alassane Ndao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşılaşacak.

Ligdeki 48 maçın 27'sini siyah-beyazlı futbol takımı kazanırken 7 müsabakadan Konyaspor galip ayrıldı. Taraflar, 14 karşılaşmada üstünlük kuramadı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 92 kez rakip fileleri havalandırırken Konyaspor 44 gol kaydetti.

- Beşiktaş, Konya'da da üstün

Siyah-beyazlı futbol takımı, Konya'ya konuk olduğu 24 lig maçında 9 galibiyet elde etti.

Konya'daki karşılaşmaların 10'u beraberlikle tamamlanırken ev sahibi, 5 müsabakadan galip ayrıldı.

Beşiktaş, deplasmanda rakip fileleri 35 kez havalandırırken kalesinde 28 gol gördü.

- Beşiktaş'tan tarihi galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini Konyaspor karşısında elde etti.

Beşiktaş, 1992-93 sezonunda İstanbul'daki müsabakada Konya temsilcisini 7-0'lık sonuçla geçmeyi başardı.

Siyah-beyazlılarla ligde oynadığı maçlardan 6'sını tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.