Konyaaltı Belediyespor, sezonu üçüncü bitirdi

Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Konyaaltı Belediyespor, sezonu üçüncü bitirdi
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20 Mayıs 2024 18:15
Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off sıralama 3-4'üncülük mücadelesi ikinci maçında Kastamonu Belediyespor'u 43-39 yenerek, sezonu üçüncü sırada bitirdi.

Antalya temsilcisi, Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da 18 Mayıs'ta rakibiyle oynadığı ilk maçı da 40-38 kazanmıştı. Bu sonuçla Kastamonu Belediyespor ligi 4. sırada tamamladı.

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