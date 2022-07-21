Konya'da en tecrübeli isim Ibrahim Sehic

UEFA Konferans Ligi'nde Konya'da Belarus temsilcisi BATE Borisov ile karşılaşacak olan arabam.com Konyaspor'un Avrupa kupalarındaki en tecrübeli futbolcusu 33 yaşındaki file bekçisi İbrahim Sehic oldu.



Yeşil-beyazlı takımın kaptanı Sehic, eski takımı Qarabağ'da 47 ve Zeljeznicar'da ise 2 Avrupa kupası maçına çıktı. Türk oyuncular içinde en fazla Avrupa kupası maçı oynayan ise sağ bek futbolcusu yeni transfer Ahmet Oğuz oldu.



29 yaşındaki savunmacı, 5 maçla takımın Avrupa kupalarındaki en tecrübeli 12. oyuncusu olarak dikkat çekti. Konyaspor'da birçok isim ise bugünkü maçla birlikte ilk kez Avrupa heyecanı yaşayacak.



(Yeni Meram)





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