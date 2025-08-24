24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0DA
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
1-1DA
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-0DA
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-076'
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-176'
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
0-033'
24 Ağustos
Como-Lazio
0-032'
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-288'
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-089'
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-086'
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
0-02'
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Köln son nefeste kazandı!

Bundesliga'nın ilk haftasında Köln, deplasmanda Mainz'ı 90. dakikada gelen golle 1-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın ilk haftasında Mainz sahasında Köln'ü ağırladı.

Mewa Arena'da oynanan mücadelede Köln Mainz'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Köln'e galibiyeti getiren gol 90. dakikada Marius Bulter'den geldi.

Mainz'da Paul Nebel 60. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Köln'de milli futbolcu Cenk Özkacar, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 67. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Köln lige 3 puanla başlarken Mainz 0 puanda kaldı.

Mainz Bundesliga'nın 2.haftasında Wolfsburg deplasmanına konuk olacak. Köln ise evinde Freiburg'u ağırlayacak.

