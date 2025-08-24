Köln son nefeste kazandı!

Bundesliga'nın ilk haftasında Mainz sahasında Köln'ü ağırladı.
Mewa Arena'da oynanan mücadelede Köln Mainz'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Köln'e galibiyeti getiren gol 90. dakikada Marius Bulter'den geldi.
Mainz'da Paul Nebel 60. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Köln'de milli futbolcu Cenk Özkacar, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 67. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Köln lige 3 puanla başlarken Mainz 0 puanda kaldı.
Mainz Bundesliga'nın 2.haftasında Wolfsburg deplasmanına konuk olacak. Köln ise evinde Freiburg'u ağırlayacak.
