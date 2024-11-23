Kolevetsios'un ilginç Fenerbahçe serisi

Kayserispor'un Fenerbahçe önündeki ikinci golünü atan Dimitrios Kolovetsios, Süper Lig kariyerinde attığı 4 golün 3'ünü Fenerbahçe'ye atmış oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kolevetsios'un ilginç Fenerbahçe serisi
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23 Kasım 2024 17:38
Son güncelleme 23 Kasım 2024 17:39
Kayserispor'un Fenerbahçe önündeki ikinci golünü atan Dimitrios Kolovetsios, ilginç bir seri yakaladı.

33 yaşındaki Yunan stoper, Süper Lig kariyerinde Kayserispor formasıyla 4 gol atarken bu gollerin 3'ünü Fenerbahçe ağlarına göndermiş oldu.

Kolovetsios, bir önceki golünü yine Fenerbahçe ağlarına göndermişti.
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