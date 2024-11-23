Kolevetsios'un ilginç Fenerbahçe serisi

Kayserispor'un Fenerbahçe önündeki ikinci golünü atan Dimitrios Kolovetsios, ilginç bir seri yakaladı.
33 yaşındaki Yunan stoper, Süper Lig kariyerinde Kayserispor formasıyla 4 gol atarken bu gollerin 3'ünü Fenerbahçe ağlarına göndermiş oldu.
Kolovetsios, bir önceki golünü yine Fenerbahçe ağlarına göndermişti.
33 yaşındaki Yunan stoper, Süper Lig kariyerinde Kayserispor formasıyla 4 gol atarken bu gollerin 3'ünü Fenerbahçe ağlarına göndermiş oldu.
Kolovetsios, bir önceki golünü yine Fenerbahçe ağlarına göndermişti.