Koeman'ın istekleri sonrası Laporta: "Haaland'ı alacağız!"

Teknik direktör Ronald Koeman ile görüşen Barcelona'nın yeni başkanı Joan Laporta, Hollandalı teknik adamın 3 isteğine karşılık olarak Erling Haaland'ı alacağını iletti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Koeman'ın istekleri sonrası Laporta: 'Haaland'ı alacağız!'
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26 Mart 2021 14:52
Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, yeni başkan Joan Laporta ile yaptığı görüşmede 2021/22 sezonu için istediği isimlerin raporunu sundu.

Marca'da yer alan habere göre; Barcelona Başkanı Joan Laporta, gelecek sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi kazanma hedefinde olduğunu ve buna yönelik transfer çalışmaları yapacağını iletti. Ronald Koeman da finansal realiteler ışığında daha çok bonservisi olmayan yıldız oyuncular üzerinde durarak bir liste hazırladı.

KOEMAN'IN İSTEDİĞİ 3 FUTBOLCU

Koeman, sözleşmeleri sona eren Manchester City'den stoper Eric Garcia, Liverpool'dan orta saha Gini Wijnaldum ve Lyon'dan sözleşmesi biten Memphis Depay'ın alınmasını istedi. Hollandalı teknik adamın en büyük isteği ise Lionel Messi'nin bir şekilde takımda tutulması olduğunu belirtti.

LAPORTA: "HAALAND'I ALACAĞIM"

Barcelona'ya ilk kez başkan olduğunda Ronaldinho'yu getiren Laporta'nın bu transfer dönemindeki en büyük hedefinin ise Erling Haaland'ı kadroya katmak olduğunun altı çizildi.

BU SEZON 31 MAÇTA 41 GOLE DİREKT ETKİ

Borussia Dortmund'un 180 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Erling Haaland, bu sezon oynadığı 31 resmi maçta 33 gol atıp 8 asist yaptı.



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