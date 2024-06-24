Kocaelispor yeni transferini açıkladı

Kocaelispor son olarak Keçiörengücü'nde forma giyen Muharrem Cinan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kocaelispor yeni transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2024 19:49
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sol bek Muharrem Cinan'ı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Muharrem Cinan arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Muharrem." ifadelerine yer verildi.

Son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon 34 maçta takımına 2 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery