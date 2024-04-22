Kocaelispor kaybetti 3. sırayı zora soktu

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Kocaelispor deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor kaybetti 3. sırayı zora soktu
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22 Nisan 2024 22:36
Trendyol 1. Lig 31. hafta karşılaşmasında Kocaelispor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Stadı'nda oynanan maçta Ümraniyespor, Kocaelispor'u 1-0 yendi.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Emrecan Bulut kaydetti.

Kocaelispor bu mağlubiyetle 52 puanda kalırken, Ümraniyespor ise 37 puana yükseldi.

Kocaelispor bu mağlubiyetle 3. sıradaki Çorum FK'nın 3 puan arkasına düştü.

Kocaelispor bir sonraki karşılaşmasında Bandırmaspor'u konuk ederken, Ümraniyespor deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak.

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