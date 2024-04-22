Kocaelispor kaybetti 3. sırayı zora soktu

Trendyol 1. Lig 31. hafta karşılaşmasında Kocaelispor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Stadı'nda oynanan maçta Ümraniyespor, Kocaelispor'u 1-0 yendi.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Emrecan Bulut kaydetti.
Kocaelispor bu mağlubiyetle 52 puanda kalırken, Ümraniyespor ise 37 puana yükseldi.
Kocaelispor bu mağlubiyetle 3. sıradaki Çorum FK'nın 3 puan arkasına düştü.
Kocaelispor bir sonraki karşılaşmasında Bandırmaspor'u konuk ederken, Ümraniyespor deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Emrecan Bulut kaydetti.
Kocaelispor bu mağlubiyetle 52 puanda kalırken, Ümraniyespor ise 37 puana yükseldi.
Kocaelispor bu mağlubiyetle 3. sıradaki Çorum FK'nın 3 puan arkasına düştü.
Kocaelispor bir sonraki karşılaşmasında Bandırmaspor'u konuk ederken, Ümraniyespor deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak.
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