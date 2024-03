Kocaelispor: 'Görevimizin başındayız'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un basın sözcüsü Tuncay Arıcan, "Başarısızlık olduğu takdirde yönetim kurulumuz sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurul kararı alarak görevi bırakacaktır ama bugün o gün değildir. Bugün takımımıza sahip çıkma günüdür." dedi.



Körfez Brunga Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Arıcan, 3. sırada olmasına rağmen takımın oynadığı oyundan ve oluşan puan farkından memnun olmadıklarını söyledi.



Bu tabloyu düzeltmek ve takıma yeni bir heyecan getirmek için 3 hafta önce teknik direktör Mustafa Gürsel ve ekibini takımın başına getirdiklerini anımsatan Arıcan, yeni teknik heyetin, takımda tespit ettiği sorunları giderme adına çalışmalarının devam ettiğini anlattı.



Arıcan, alınan kötü sonuçlardan sonra taraftarın haklı olarak yönetimi istifaya davet ettiğini belirterek, "Biz mevcut Kocaelispor Yönetim Kurulu olarak bugünlerin daha kötüsünü de yaşadık. İki yıl önce biliyorsunuz maalesef küme düşme olayı olmuştu. O dönemlerde bugünlerden daha kötü günler yaşadık. Bizler o gün duygusallığa kapılmadık. Aklıselim davranarak görevimizin başında kaldık. Görevde kalarak Kocaelispor'un gelecekte yaşayacağı muhtemel kaos engellenmiş oldu." diye konuştu.



Bugün de iki yıl önceki durumun bir benzerini yaşadıklarını söyleyen Arıcan, "Yine bizler bugün duygusal davranmayacağız. Yine aklıselim davranarak görevimizin başında kaldığımızı ve takımımıza daha fazla sahip çıkacağımızı sizlerin vesilesiyle taraflarımıza söylemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Takıma her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız"



Tuncay Arıcan, bugün takıma her zamankinden daha fazla sahip çıkmaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Ancak sanki bazı kişiler, bazı gruplar ısrarla Kocaelispor'un başarısızlığını istiyor. 'Neden?' diyecek olursanız, yeni bir hoca değişikliğine gitmişiz, hocamız kendi stadımızda ilk defa maça çıkacak. Maç öncesinde hem hocamıza hem yardımcı antrenörlere hem kalecimize hem de bazı oyuncularımıza ağza alınmayacak küfürler ediliyor. Bu işin kabul edilebilir bir tarafı yok. Biz şampiyon olacaksak, bu ekip şampiyon yapacak. O yüzden ben ısrarla taraftarımızdan bu kişileri aralarında barındırmamalarını rica ediyorum."



Başarısızlık durumunda yönetim kurulunun sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurul kararı alarak görevi bırakacağını aktaran Arıcan, "Ama bugün o gün değildir. Bugün takımımıza sahip çıkma günüdür. Bırakıp gitmesi en kolay. Biz mücadeleci bir yönetimiz. Her ne koşulda olursa olsun amacımız Kocaelispor'un başarısıdır. Onun için de mücadelemizi veriyoruz, görevimizin de başındayız." değerlendirmesinde bulundu.



Arıcan, kongre kararı alınması halinde yeni yönetimin çok sıkıntılı durumla karşılaşacağını, o yüzden takımı sahipsiz bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.





