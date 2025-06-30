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Kocaelispor, golcü futbolcu Marcao'ya veda etti

Kocaelispor, geçtiğimiz sezon başında Al Ahli'den kiralık transfer ettiği Marcao'nun takımdan ayrıldığını duyurdu.

calendar 30 Haziran 2025 17:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, golcü futbolcu Marcao'ya veda etti
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'da kiralık sözleşmesi biten Brezilyalı santrfor Marcos Vinicius Do Amaral Alves (Marcao) takımdan ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeşil-siyahlı takıma katkısı için futbolcuya teşekkür edilirken, yeni yolculuğunda başarı dilendi.

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli'den geçen sezon kiralanan Marcao, Kocaelispor formasıyla 2024-2025 sezonunda çıktığı 27 resmi maçta 9 gol kaydetti.


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