Kocaelispor, galibiyet serisini 4 maça çıkardı

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü'ne konuk oldu.



Ankara Aktepe Stadı'nda oynanan mücedeleyi Kocaelispor 1-0 kazandı.



Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Kocaelispor'da golü 81. dakikada Dino Ndlovu penaltıdan kaydetti.



Geride kalan 9 haftada sadece 4 puan toplayabilen Keçiörengücü, son 5 haftada puan alamadı.



Bu sonuçla birlikte 16 puana ulaşan Kocaelispor, ligde 4. sıraya yerleşti. Evinde mağlup olan Keçiörengücü ise 4 puanda kaldı ve ligin son sırasında yer aldı.



Stat: Aktepe



Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cemal Alpay, Emir Eray Eyisoy



Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Ogün Bayrak (Dk. 86 Abdülkadir Korkut), Mehmet Tayfun Dingil, Ercan Yazıcı, Muharrem Cihan, Ackah, Taşkın Çalış (Dk. 67 Uğur Utlu), Hamza Gür (Dk. 67 Issa), Olasunkanmi (Dk. 86 Ömer Uzun), Vusal Iskandarlı (Dk. 56 Ali Yavuz Kol), Eze



Kocaelispor: Korcan Çelikay (Dk. 90 İsmet Yumakoğulları), Cisse (Dk. 84 Semih Karadeniz), Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Atila Turan, Mandjeck, Mehmet Taş, Pereira (Dk. 78 Dilaver Güçlü), Omolo (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Benhur Keser, Dino



Gol: Dk. 81 Dino (Penaltıdan) Kocaelispor



Sarı kartlar: Dk. 14 Vusal Iskandarlı, Dk. 84 Uğur Utlu (Kocaelispor), Dk. 84 Mehmet Taş (Kocaelispor)





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