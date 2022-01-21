Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay istifa etti

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Samsunspor mağlubiyeti sonrası basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay istifa etti
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21 Ocak 2022 21:54
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Yılport Samsunspor'a 3-0 mağlup olan Kocaelispor teknşk direktörü Mustafa Reşit Akçay, basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

Samsun'a eksik oyuncularla geldiklerini aktaran Akçay, "Kaybettik üzgünüz. Uzun süredir negatif bir enerjiyle donanıyoruz. 3-4 maçtır eksik oynuyoruz. Bunlar mazeret değil. Sonuçta rakibin başarısını kutlamak gerek. Görevimden ayrılıyorum. Çünkü camianın önünü açmamız gerekiyor. Bu süreçte bize anlayışla bakan başkanımızı ve yönetim kurulundan Allah razı olsun. Bizim gidişimiz taraftarımıza ve camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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