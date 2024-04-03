Kocaelispor, 2-0'dan döndü, 3 puanı aldı!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, 2-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor, 2-0'dan döndü, 3 puanı aldı!
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03 Nisan 2024 22:41
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, sahasında Göztepe ile karşılaştı.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Göztepe 44. dakikada Mamah, 71. dakikada ise Kubilay'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Kocaelispor 83, 90 ve 90+9. dakikalarda Daniel Candeias'ın attığı gollerle 3-2 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Kocaelispor 2-0'dan geri döndü.

Ev sahibi ekibin 3 golü de penaltıdan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 48'e çıkardı. Göztepe ise 56 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Çorum FK ile oynayacak. Göztepe ise Erzurumspor'u ağırlayacak.

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