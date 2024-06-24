New York Knicks'in, sözleşmesindeki opsiyonu kullandıktan sonra takas istemesi halinde LA Clippers yıldızı Paul George'un peşine düşebileceği bildirildi.



NBA muhabiri Marc Stein, The Stein Line'da George'un Knicks tarafından serbest oyuncu döneminin kilit oyuncusu olarak görüldüğünü söyledi.



George'un serbest oyuncu olması halinde, kendisine birkaç talip olması ve Knicks'in de bu takımlar arasında olmasının beklendiği belirtildi. Maaş alanı eksikliği ve imza-takas yoluyla ortaya çıkabilecek potansiyel maaş boşluğu sorunlarının, PG'nin gelecek sezon için kontratındaki 48,8 milyon dolarlık opsiyonu kullanmadığı sürece Knicks'in kendisini kovalamasını engelleyeceği öne sürüldü.



Clippers yıldızının opsiyonunu kullanması durumunda altı ay beklemesi gerektiği, ancak sonunda yeni bir takımla sözleşme uzatması üzerinde anlaşabileceği açıklandı.





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