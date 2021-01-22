Klopp: 'Transferi ben yapmıyorum'

Sakatlıklar nedeniyle sezon içerisinde birçok oyuncusundan mahrum kalan Liverpool'un transfer için harekete geçmesi bekleniyor.



Kırmızılar'ın teknik direktörü Jürgen Klopp, kulübün transfer gündemi üzerine açıklamalarda bulundu.



"TRANSFERE BEN KARAR VEREMEM"



Alman teknik adam açıklamasında; "Transfer kararı bana ait değil. Transfer pazarında ne yapıp yapmayacağımıza ben karar veremem ancak birisi harekete geçmemiz gerektiğini düşünürse yaparız. Bu durum gayet açık." dedi.



Klopp takımının son dönemde kazanmakta zorlanması üzerine; "Sadece maç kazanmamız gerekiyor, bu iş her zaman böyledir. Gol atmada sorun yaşıyoruz ve çözmemiz gereken konu da bu." dedi.



Liverpool'da Virgil van Dijk, Alisson, Jordan Henderson, Thiago Alcantara, Diogo Jota, Joe Gomez, Joel Matip, James Milner ve Xherdan Shaqiri sakatlıkları nedeniyle uzun süreler kadro dışında kaldılar.



Liverpool'un temel taşı sayılabilecek Van Dijk'ın sakatlığı ise halen sürüyor.



