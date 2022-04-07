Klopp: 'Guardiola, dünyadaki en iyi hoca'

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Manchester City ve Pep Gurdiola hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.



"DEPRESYONA GİREBİLİRDİM"



Ligde Manchester City ile oynayacakları karşılaşma öncesinde konuşan Klopp, "Biraz farklı bir insan olsaydım, Pep Guardiola'nın Manchester City gibi takımlarda teknik direktörlük yapması nedeniyle depresyona girebilirdim." ifadelerini kullandı.



"DAHA FAZLA KUPA KAZANABİLİRDİK"



"Belki de Pep, Bayern Münih'te çalışmasaydı, Dortmund ile daha fazla kupa kazanabilirdik" sözlerini kullanan Alman teknik adam, "Şimdi de durum neredeyse aynı, Pep Manchester City'de olmasaydı en az bir şampiyonluk daha kazanabilirdik. Ama Tanrı'ya şükürler olsun, ben o kadar farklı bir insan değilim ve durumumuzdan memnunum" diye konuştu.



"GUARDIOLA EN İYİSİ"



Manchester City'e karşı saygı duyduğunu kaybeden deneyimli çalıştırıcı, "Harika bir takımlar ve yaptıklarına büyük saygı duyuyorum ve benim görüşüme göre dünyanın en iyi teknik direktörüne sahipler. Tüm bu kombinasyonlar, onlara karşı oynamayı oldukça zorlaştırıyor. Ama iyi bir şey de var; onlar da insan!" değerlendirmesinde bulundu.



"ONLARI İZLEMEYİ SEVİYORUM"



Manchester City'nin maçlarını izlemeyi sevdiğini söyleyen Klopp, "Birçok rakip takımı izlemekten keyif aldığımı söylemem ama Manchester City'yi izlemekten keyif alıyorum. Bu yüzden ne zaman onlarla oynasak, karşılaşma öncesi çok sıkı maç analizi yapıyoruz." dedi.



"İNANILMAZ İSİMLER VAR"



"Manchester City, maçlara özel bir şekilde hazırlanıyor" ifadesini kullanan deneyimli teknik adam, "Maçları gerçekten zorlaştırıyorlar. Doğru anlarda alanı büyütüp, küçültüyorlar. İnanılmaz isimlere sahipler, bunu saklayamam, bu doğru." sözlerini kullandı.



Klopp, son olarak, "Ama iyi olan şu ki, biz de o kadar kötü değiliz. Bu yüzden belli ki en azından onların biraz arkasında yer alabiliyoruz" şeklinde konuştu.



