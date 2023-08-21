Klinsmann: 'Kim Bayern'de başarılı olacaktır'

Bayern Münih'in yaz transfer döneminde Napoli'den kadrosuna kattığı Kim Min Jae için Jürgen Klinsmann'dan açıklama geldi.



Şubat ayında Güney Kore Milli Takımı'nın başına geçen Klinsmann, milli takımdan öğrencisi olan Kim Min Jae'nin Bayern Münih'te başarılı olacağını söyledi.



59 yaşındaki teknik adam, "Kim Min Jae için endişelenmiyorum çünkü Bayern Münih'te emin ellerde. Bayern Münih, dünyanın en iyi takımlarından biri ve Kim de dünyanın en iyi defans oyuncularından biri. Orada başarılı olacaktır" sözlerini kullandı.



Güney Koreli savunma oyuncusuyla her zaman mesajlaştığını söyleyen Klinsmann, "Orada mutlu hissediyor. Ailesi de orada mutlu." dedi.



Bayern Münih, bonservisine 50 milyon euro ödediği Kim Min Jae ile 2028 yılına kadar sürece bir sözleşme imzalamıştı.



26 yaşındaki futbolcu, yeni takımı Bayern Münih'te şimdiye dek iki maçta süre buldu.



