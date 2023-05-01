Golden State Warriors guardı Klay Thompson, ekibinin Batı playoffları ikinci turunda Los Angeles Lakers ile karşılaşacak olmasını "hayallerim gerçek oldu" şeklinde yorumladı.



Thompson, Warriors'ın 2023 Batı Konferansı yarı finallerinde LeBron James ve Lakers'la karşı karşıya gelmesini dört gözle beklediğini söyledi.



Golden State'in dün gece Golden 1 Center'da Sacramento Kings'i ilk turun 7. maçında 120-100 yenmesinin ardından, Thompson memleketinin takımına karşı oynayacak olmanın kendisi adına ne anlama geldiğini şu şekilde açıkladı:



"Çok özel. LeBron'a karşı finallerde dört kez oynamıştım. Kendisi tabii ki gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri ve Anthony Davis de o kategoride. Playofflarda ona karşı da oynamıştım ve Memphis'e karşı oynadıkları seriye bakılırsa, iyi bir uyum içindeler ve adamları da rollerini biliyor gibi görünüyor.



Bizim için büyük bir mücadele olacak ve hepimiz Lakers'a karşı oynayacağımız için heyecanlıyız.



Efsane bir takımdan söz ediyoruz. Warriors ve Lakers, playofflarda karşı karşıya gelmeyeli uzun zaman olmuştu.



Şahsen ben oldukça heyecanlıyım. Güney Kaliforniya'da babamın, annemin ve en iyi arkadaşlarımdan bazılarının önünde oynayacak olmak, hayallerimin gerçek olması anlamına geliyor! 12 yıldır bunu bekliyordum."



Thompson, bilindiği üzere Lakers'ın "Showtime" döneminde 1987 ve 1988 yıllarında arka arkaya kazandığı iki şampiyonluk kadrosunda yer almış olan Mychal Thompson'ın oğlu.



Thompson ve Warriors'ın Lakers'a karşı ikinci tur playoff serisi, Salı gecesi Chase Center'da start alacak.





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